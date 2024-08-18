شاهد.. السرايا تقصف آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في القرارة بخان يونس

عرضت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها بقذائف الهاون لآليات الاحتلال الإسرائيلي وجنوده المتوغلين في منطقة القرارة بشمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي بثتها قناة الجزيرة- أحد المقاتلين وهو يؤكد صمود المقاومين في الميدان ومواجهتهم للمحتل الإسرائيلي بكل ما أوتوا من قوة.

وقال هذا المقاتل إنهم يوجهون هذه الضربة لقوات العدو المتوغلة في منطقة القرارة انتقاما لروح الشهيدين رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والقيادي العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر.

وقالت سرايا القدس في وقت سابق إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بشرق منطقة القرارة شمالي خان يونس.

وتأتي عملية سرايا القدس بالتزامن مع توسيع جيش الاحتلال توغله في مدينة خان يونس، وذلك بعد أن أعلن في 9 أغسطس/آب الجاري بدء عملية عسكرية هجومية في المدينة.