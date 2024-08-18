جنوب أفريقيا ترحل 95 موقوفا ليبيا لديها

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا ترحيل 95 مواطنا ليبيا أوقفتهم يوم 26 يوليو/تموز الماضي في معسكر تدريب سري ذي طابع عسكري في مقاطعة مبومالانغا شرق جوهانسبرغ.

وقالت الوزارة -في بيان لها اليوم- إن المعتقلين غادروا جنوب أفريقيا من مطار كروغر مبومالانغا الدولي صباح اليوم الأحد على متن رحلة وفرتها الحكومة الليبية.

وحسب شرطة جنوب أفريقيا، دخل الليبيون البلاد في أبريل/نيسان الماضي بموجب تأشيرات منحت في إطار تدريب عناصر أمن، وألغت السلطات في جنوب أفريقيا تأشيراتهم الصادرة في تونس "بشكل غير قانوني" و"بناء على معلومات مضللة".

واتُهم الرجال في البداية بانتهاك قواعد الهجرة. وأسقطت النيابة في جنوب أفريقيا التهم الخميس الماضي بسبب نقص الأدلة.

وأشاد وزير داخلية جنوب أفريقيا ليون شرايبر -في بيان له اليوم- بـ"مسؤولي الوزارة وغيرهم من عناصر الأمن الذين عملوا بلا كلل لتمكين الترحيل السريع"، مضيفا "سنواصل استخدام كل الموارد المتاحة لنا لضمان احترام قوانين الهجرة في البلاد".

ولدى اعتقالهم نهاية الشهر الماضي، نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أي صلة لها بالمعتقلين، وقالت في بيان لها إنه لا صلة لها بإجراءات إرسالهم أو تكليفهم بأي مهمة كانت تدريبية أو غيرها.

وذكرت الحكومة أنها كلفت "المدعي العام العسكري وسفارتها المعتمدة في جنوب أفريقيا بالتواصل مع السلطات المعنية لمتابعة ملابسات هذه القضية"، وأبدت استعدادها "للمشاركة في التحقيقات لكشف ملابسات ما جرى، والجهات التي تقف وراءه".