إعلام إسرائيلي: ضابط حذّر قادة الجيش قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تحقيقا أجرته خلص إلى أن ضابطا في استخبارات القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي حذر القيادات قبل ساعات من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي نفذته المقاومة الفلسطينية باسم معركة طوفان الأقصى.

وأضافت القناة أن الضابط حذر من "تحركات خطيرة" في قطاع غزة، واكتشف أن نظام التعقب الإلكتروني معطل قبل الهجوم بساعات.

كما نقلت القناة عن مصدر عسكري أن فشل الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر بدأ عندما لم تكن لديه خطة ملائمة للرد على الخطط العسكرية لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقد اعترف الجيش الإسرائيلي عدة مرات بإخفاقه في الدفاع عن الإسرائيليين خلال الهجوم، وقال إنه سيعرض نتائج جميع التحقيقات بشأن الأخطاء التي ارتكبت خلال الشهور المقبلة.

وقبل أيام، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في حديث لمجلة "تايم" الأميركية، اعتذاره لوقوع هجوم 7 أكتوبر.

وقال إن خطأه الأساسي هو إذعانه لتردد مجلس الوزراء الأمني ​​في شنّ حرب شاملة، مشيرا إلى أن الهجوم أظهر أن أولئك الذين قالوا إن حماس رُدعت كانوا مخطئين.

وكان نتنياهو قد تبادل الاتهامات مع قادة الجيش والمؤسسة الأمنية بشأن فحوى تقييمات المخاطر الأمنية قبل هجوم 7 أكتوبر.

وقالت المقاومة الفلسطينية إنها أطلقت عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الحصار على غزة منذ نحو عقدين.