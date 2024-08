هيئة فلسطينية: توحش إسرائيلي غير مسبوق بالقدس

قالت هيئة فلسطينية، اليوم الأحد، إن المدينة المقدسة تشهد "توحشا" إسرائيليا غير مسبوق، معتبرة إياه "وجها آخر لحرب الإبادة" المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه محافظة القدس، وهي جهة حكومية فلسطينية، معطيات جديدة حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بالمدينة منذ بداية هذه الحرب.

وقالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه إنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهدت مدينة القدس توحشاً إسرائيلياً غير مسبوق، امتدت آثاره على كامل مناحي ومفاصل حياة المقدسيين" محذرة من تفاقم الحرب غير العلنية التي تشنها سلطات الاحتلال على مدينة القدس.

وقال البيان إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من ممارسات وانتهاكات في المدينة المقدسة "هو الوجه الآخر لحرب الإبادة والتدمير التي ترتكبها في قطاع غزة".

وأضافت أن "سلطات الاحتلال أصبحت تنتهج نهجاً فاشياً ممنهجاً يستهدف تضييق الخناق على المقدسيين وخلق مناخات طاردة لإرغامهم على مغادرة مدينتهم".

وتابعت أن الاحتلال "يخوض صراعاً مسعوراً مع الزمن من أجل أسرلة المدينة المقدسة وتهويدها وإحداث خلل إستراتيجي في الميزان الديموغرافي لصالح الوجود الاستيطاني في المدينة".

ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها وتنفيذ قرارات القمم العربية بتقديم الدعم لمدينة القدس ودعم صمود المقدسيين في مواجهة ما يتعرضون له من تهجير وتطهير عرقي.

