اشتباكات بمخيم بلاطة والاحتلال يكثف اقتحاماته بمدن الضفة

أفاد مراسل الجزيرة باندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما شهدت مناطق أخرى بالضفة اقتحامات ومداهمات وهجمات.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال مصحوبة بجرافة عسكرية مخيم بلاطة، وجرفت جرافة الاحتلال شوارع ومتاريس وضعت لإعاقة دخول القوات إلى داخل المخيم.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات مسلحة وقعت في مناطق متفرقة من المخيم بين مقاومين فلسطينيين والقوات المقتحمة. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منازل عدة واعتدت على سكانها.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن شبانا ألقوا زجاجات حارقة باتجاه القوات المقتحمة.

وفي نابلس أيضا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، بأن الجيش الإسرائيلي رصد محاولة 6 إسرائيليين، بعضهم ملثمون ويحملون رذاذ الفلفل، وهم بصدد الدخول إلى قرية روجيب.

وأضافت القناة أن الجيش دفع بقوة عسكرية إلى المنطقة، حيث اعتقلت إسرائيليا ثم أطلقت سراحه. وتأتي هذه الإجراءات لمنع تكرار حوادث مشابهة لما حصل في قرية جيت، قرب قلقيلية، قبل عدة أيام.

تغطية صحفية: اقتحام قوات الاحتلال برفقة جرافة مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/N5hGH0z4kA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 18, 2024

هجوم على حاجز

وفي طولكرم، قالت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إن "مقاتليها هاجموا فجر اليوم الأحد حاجز عناب العسكري شرق المدينة بوابل كثيف من الرصاص، وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

وأضافت الكتائب أن "الهجوم يأتي ردا على مجازر العدو الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الجنود داهموا مبنى سكنيا في المدينة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ليث أبو العز من منزله في بلدة زيتا شمال طولكرم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام فلسطينية.

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما خلف أكثر من 620 شهيدا ونحو 5400 جريح، وفق معطيات رسمية.