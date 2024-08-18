إصابة 3 من جنود "اليونيفيل" بانفجار وقصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل

أصيب 3 جنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" بجروح طفيفة في انفجار قرب آلياتهم بمحيط بلدة يارين جنوبي لبنان، وفي حين تعرضت بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان لغارة إسرائيلية، اليوم الأحد، شن حزب الله هجوما على موقع المرج التابع لجيش الاحتلال، معلنا "إصابته بصورة مباشرة".

وقال متحدث باسم اليونيفيل، في بيان، إن جميع جنود حفظ السلام الذين كانوا في دورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم، مشيرا إلى أن تحقيقا بدأ لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف "نذكّر بقوة جميع الأطراف والجهات الفاعلة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".

وكان مراسل الجزيرة قد نقل عن مصدر أمني لبناني أن عناصر من اليونيفيل أصيبوا إثر غارة إسرائيلية تزامنت مع مرورهم في محيط بلدة الضهيرة جنوبي لبنان.

وفي تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة في بيروت بتعرّض بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان لغارة إسرائيلية، اليوم الأحد، كما قُتل شخص وأصيب آخر في غارة إسرائيلية بمسيّرة على محيط بلدة شبعا، في وقت شن حزب الله هجوما على موقع المرج التابع لجيش الاحتلال، معلنا "إصابته بصورة مباشرة".

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن "مسيرة معادية استهدفت دراجة نارية في محلة جنعم، خراج بلدة شبعا قضاء حاصبيا، وأدت إلى استشهاد شخص".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الليلة الماضية، إصابة 3 أشخاص في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة مركبا جنوبي لبنان.

كما أفادت مصادر ميدانية لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة الضهيرة، وشن غارة جوية أخرى بالصواريخ استهدفت أطراف بلدة الطيري، إلى جانب غارة على عيترون، وأخرى على عيتا الشعب.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس السبت، مقتل 10 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت وادي الكفور في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

صواريخ المقاومة

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ موقع المرج الإسرائيلي قبالة الحدود اللبنانية، مؤكدا تحقيق إصابات.

وكان الحزب قد قصف أمس للمرة الأولى مستوطنة إيليت هَشاحر بصواريخ الكاتيوشا، واستهدف مواقع جل العلام وحرش شتولا، وحدب يارون والسماقة ورويسات العلم، كما هاجم بمسيّرات جنودا ‏في موقع المرج.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم بأن 3 صواريخ أُطلقت من لبنان، وسقطت في مناطق مفتوحة بموشاف مرغليوت، بإصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق صفارات الإنذار في موشاف مرغليوت للتحذير من سقوط صواريخ.

يأتي ذلك فيما تترقب إسرائيل منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران وحزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بالعاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والقيادي البارز في الحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث أسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين اللبنانيين، وأجبرت مئات العائلات على النزوح من ديارها.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أميركيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، والتي خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.