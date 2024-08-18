أوغندا تعيد ضباط شرطة كونغوليين فروا إليها من العنف

سلمت أوغندا ما يقرب من 100 من ضباط الشرطة الكونغولية الذين فروا عبر الحدود إلى منطقة كانونجو في جنوب غرب أوغندا هربا من القتال بين متمردي حركة إم 23 والجيش الكونغولي، حسبما ذكر متحدث باسم الجيش الأوغندي يوم الجمعة.

وقال المتحدث في بيان إن السماح بدخول ضباط الشرطة كان بعد التحقق من هوياتهم، مشيرا إلى أن ذلك تم في إطار إنساني وتماشيا مع القانون الدولي. وأوضح المتحدث أن الضباط المعنيين تم تسليمهم مع أسلحتهم ومقتنياتهم.

وقال المتحدث إن اللاجئين واصلوا التدفق عبر الحدود الأوغندية هربا من العنف المستمر في شرقي الكونغو.

وتشن حركة إم 23 تمردًا في شرقي الكونغو الذي يعاني من وجود المليشيات منذ عام 2022. وفي يونيو/حزيران الماضي، استولت حركة إم 23 على بلدة كانيابايونغا الواقعة على أرض مرتفعة، مما يجعلها بوابة إلى أجزاء أخرى من مقاطعة شمال كيفو بشرقي الكونغو.

ويواصل جيش الكونغو محاولاته لصد المتمردين خلال العام الماضي باستخدام المقاتلات والطائرات من دون طيار، ورغم ذلك فإن المتمردين ما زالوا يوسعون الأراضي الخاضعة لسيطرتهم.

وأدى القتال في شمال كيفو إلى نزوح أكثر من 1.7 مليون شخص من ديارهم، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين الكونغوليين بسبب الصراعات المتعددة إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 ملايين، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.