قتلى وجرحى بلبنان وصواريخ حزب الله تخلف إصابات وحرائق بإسرائيل

أعلن في لبنان عن سقوط قتلى وجرحى جراء غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب، في حين كثف حزب الله ضرباته على المستوطنات والمواقع الإسرائيلية، مما أدى لإصابة عسكريين واشتعال حرائق.

ونقل مراسل الجزيرة أن حزب الله نعى مقاتلا قضى في غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن نحو 10 أشخاص، منهم طفلان، قتلوا وأصيب 5 آخرون في غارة إسرائيلية السبت على مبنى سكني في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وأضافت الوكالة أن جميع القتلى مواطنون سوريون، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن العدد النهائي بعد إجراء فحوص الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

وذكرت أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت اليوم أيضا دراجة نارية في منطقة قدموس شرقي صور بجنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل شخص.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية هاجمت ما سماها مباني عسكرية استخدمها حزب الله في مركبا وراميا وكفرحمام جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مدفعيته هاجمت مناطق الطيري وياطر ولبونة وحانين.

ضربات مكثفة

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بأن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى،

وقال حزب الله إنه هاجم بمسيرتين انقضاضيتين جنودا إسرائيليين في موقع المرج، معلنا أنه أوقع فيهم عددا من القتلى والجرحى.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الصواريخ أطلقت نحو الجليل الأعلى والبلدات التي لم يتم إخلاؤها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.

ولاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إن جنديين اثنين أصيبا وجروح أحدهما خطيرة، نتيجة سقوط قذيفة أطلقت من لبنان في مسغاف عام.

وقال حزب الله في وقت لاحق في بيان إنه قصف مستوطنة إيليت هشاحر لأول ردا على الغارة على مدينة النبطية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات أخلت منازل عدة في مستوطنة إيليت هشاحر بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحرائق التي اندلعت بعد قصف حزب الله للمستوطنة لأول مرة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن أكثر من 10 حرائق اندلعت في المناطق المفتوحة والزراعية نتيجة الصواريخ التي أطلقها حزب الله.

وأضافت أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق ومنع انتشارها إلى المباني والمستوطنات المجاورة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن التيار الكهربائي انقطع في مناطق بصفد إثر سقوط صواريخ من جنوب لبنان، مضيفة أن حريقا اندلع في حرش بيريه بالجليل الأعلى إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة راميم ريدج الحدودية أصابت شخصين.