شهيدان في غارة إسرائيلية على جينن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين استشهدا مساء اليوم السبت إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في حسابها بموقع فيسبوك أن الشهيدين نقلا إلى مستشفى جنين الحكومي.

من جهتها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري أن طائرة مسيرة استهدفت خلية من 4 فلسطينيين في جنين خططت لهجمات وشيكة، بحسب زعمها.

كما نقلت الإذاعة عن مصدر أمني أن الفلسطينيين اللذين تم اغتيالهما في جنين كانا مطلوبين للجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

⬅️ شاهد ..لحظة وصول أحد الشهــداء إلى مستشفى جنين الحكومي، بعد قصف الاحتلال مركبة على دوار البطيخة في المدينة. pic.twitter.com/EwwANT66KT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024

وفي الأشهر القليلة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية في الضفة الغربية بذريعة بذريعة منع ما يصفها بخلايا فلسطينية مسلحة من تنفيذ عمليات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت مسيرتان إسرائيليتان سيارتين في الحي الشرقي بجنين مما أسفر عن 5 شهداء، وأوقعت غارات مماثلة شهداء في مدينة طوباس وبلدة طمون القريبة منها.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.