شهيدان في غارة إسرائيلية على جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنين اثنين استشهدا مساء اليوم السبت إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة وسط مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة الفلسطينية -في حسابها بموقع فيسبوك- أن الشهيدين نقلا إلى مستشفى جنين الحكومي.

من جهتها، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري أن مُسيرة استهدفت خلية من 4 فلسطينيين في جنين خططت لهجمات وشيكة، بحسب زعمها.

كما نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الفلسطينيين اللذين تم اغتيالهما في جنين كانا مطلوبين للجيش والأجهزة الأمنية.

⬅️ شاهد ..لحظة وصول أحد الشهــداء إلى مستشفى جنين الحكومي، بعد قصف الاحتلال مركبة على دوار البطيخة في المدينة. pic.twitter.com/EwwANT66KT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية في الضفة بذريعة منع ما يصفها بخلايا فلسطينية مسلحة من تنفيذ عمليات عسكرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت مسيرتان إسرائيليتان سيارتين في الحي الشرقي بجنين مما أسفر عن 5 شهداء، كما أسفرت غارات مماثلة عن استشهاد مواطنين بمدينة طوباس وبلدة طمون القريبة منها.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة المحتلة مما أسفر عن استشهاد أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.