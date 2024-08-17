انقطاع شامل للكهرباء في جميع أنحاء لبنان

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان -السبت- انقطاع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية وبينها المطار والمرفأ والسجون.

وقالت المؤسسة -في بيان- إن آخر مجموعة وحدات إنتاجية بمعمل الزهراني، الذي يزود البلاد بالكهرباء، خرجت عن الخدمة جراء نفاد الوقود المشغل لها.

وأوضحت المؤسسة أن توقف التغذية الكهربائية شمل مرافق رئيسية في البلاد، منها مطار رفيق الحريري الدولي، ومرفأ بيروت، والسجون، ومرافق الصرف الصحي، وضخ مياه الشرب.

ويقع معمل الزهراني في جنوب لبنان، وهو أحد أهم محطات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد، والوحيد العامل بها حاليا، حيث يزودها بأغلب احتياجاتها من الكهرباء.

ولفتت مؤسسة كهرباء لبنان -في بيانها- إلى أن توقف جميع الوحدات الإنتاجية بهذه المحطة جاء بعد استنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكن اتخاذها (من قبلها) من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الدنيا الممكنة.

وأكدت المؤسسة أنها ستقوم مجددا بإعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بمعمل الزهراني التي خرجت عن الخدمة قسريا، بما يتجانس مع التخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين وقود "الغاز أويل" لصالحها، ليتم إعادة التيار الكهربائي واستئناف التغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليها، دون كشف المدة التي تحتاجها من أجل ذلك.

وقبل عامين، ارتفعت وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان بشكل كبير، بسبب معاناة الحكومة من ضائقة مالية نتج عنها عدم قدرتها على توفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود.

وكان حجم إنتاج الطاقة في لبنان يراوح بين 1600 و2000 ميغاوات يوميا، إلا أن شح الوقود في السنوات الماضية خفّض الإنتاج تدريجيا إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.