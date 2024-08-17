هجوم صاروخي كثيف على شمال إسرائيل وتأهب كبير على حدودها

أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، وتحدثت وسائل إعلام محلية عن سقود قتيل بجيش الاحتلال وجريحين في منطقة سقط فيها أحد الصواريخ.

وأفاد موقع "والا" بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء الهجوم على الجليل، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط جريحين في مرغليوت وتضرر مبنى جراء القصف.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هجوما صاروخيا كثيفا من لبنان استهدف الجليل الأعلى، مشيرة إلى رصد إطلاق عشرات الصواريخ، واضافت أن مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة راميم ريدج الحدودية أصابت شخصين.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في صفد وعدد من المدن والبلدات في الجليل الأعلى، كما أعلن حزب الله أنه قصف لأول مرة مستعمرة إيليت هشاحر بصواريخ كاتيوشا ردا على اعتداءات إسرائيلية، خاصة على بلدة الكفور.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن أكثر من 10 حرائق اندلعت في المناطق المفتوحة والزراعية نتيجة صواريخ حزب الله، وإن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد الحرائق ومنع انتشارها إلى المباني والمستوطنات المجاورة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق بصفد إثر سقوط صواريخ، وباندلاع حريق في حرش بيريه بالجليل الأعلى إثر سقوط شظايا صاروخ اعتراضي.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تأهب كبير على الحدود الشمالية بعد الهجوم الإسرائيلي على النبطية جنوبي لبنان في وقت سابق، وعن طلب وُجّه لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.

وفي لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في مدينة صور جنوبي لبنان.

تغطية صحفية: دراجة نارية قصفتها طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة قدموس قرب مدينة صور جنوب لبنان، قبل قليل. pic.twitter.com/SHTs32DQBy — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 17, 2024

وفي وقت سابق، قُتل 10 أشخاص على الأقل -بينهم طفلان- وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على وادي الكفور بقضاء النبطية جنوبي لبنان فجر اليوم السبت، حسب وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن جميع القتلى مواطنون سوريون، مشيرة إلى أن العدد النهائي سيُعلن بعد إجراء فحص الحمض النووي لتحديد هوياتهم.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن طائراته "هاجمت خلال ساعات الليلة الماضية مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية".

ويستمر التصعيد عبر الحدود في ظل ترقب إسرائيلي لهجوم من إيران وحزب الله ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية خلال زيارته لطهران والقائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.