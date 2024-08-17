القسام: فجرنا عبوتين بآليتين للاحتلال بحي تل الهوى بغزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام -اليوم السبت- تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بجيبين لقوات الاحتلال والاشتباك مع من تبقى من الجنود الإسرائيليين، وإيقاعهم بين قتيل وجريح وذلك في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقالت الكتائب -وهي الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها "رصدوا هبوط مروحيات للإجلاء بعد تفجير العبوتين والاشتباك مع جنود العدو في تل الهوى".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 11 جنديا على الأقل أصيبوا بجراح متفاوتة في حدث أمني بقطاع غزة، دون توضيح طبيعته.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت المقاومة استهدافها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، خاصة في رفح وخان يونس، وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح، كما أعلنت تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة لهم.