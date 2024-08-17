صواريخ غربية تضرب كورسك وكييف تصد هجوما بالمسيّرات

قالت روسيا -أمس الجمعة- إن أوكرانيا استخدمت صواريخ غربية لتدمير جسر في منطقة كورسك التي توغلت القوات الأوكرانية في مناطق واسعة منها، في حين أعلنت كييف إسقاط جميع المسيرات التي أطلقتها موسكو ليلة أمس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، عبر تلغرام، "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأميركي على الأرجح".

وأضافت زاخاروفا أنه "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة غلوشكوفو، تم تدميره بالكامل، وقُتل متطوعون كانوا يساعدون على إجلاء سكان مدنيين".

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن أنظمة دفاعه الجوي أسقطت جميع المسيرات التي أطلقتها روسيا خلال الليل والتي بلغ عددها 14 مسيرة.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية -في بيان على تلغرام- بإسقاط الطائرات المسيرة، وهي من طراز "شاهد"، فوق 6 مناطق أوكرانية جنوب البلاد ووسطها.

وتقاتل روسيا القوات الأوكرانية في كورسك منذ السادس من أغسطس/آب الجاري بعد التوغل المباغت الذي نفذته قوات كييف في أكبر هجوم على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. وتقدمت منذ ذلك الحين تقدما كبيرا أجبر موسكو على إجلاء ما يربو على 200 ألف شخص من منازلهم.

وتزامنت المعارك الميدانية في كورسك مع تصريحات سياسية روسية تتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالمشاركة في الهجوم الأوكراني على كورسك.