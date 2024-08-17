شاهد.. القسام تستهدف جنود الاحتلال شرق خان يونس بالصواريخ

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد فيديو لاستهداف عناصرها تجمعات لجنود الاحتلال بالقصف الصاروخي شرق خان يونس.

وظهر في مقطع الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة عناصر الكتائب وهم يعدون الصواريخ ويجهزون التوصيلات اللازمة قبل الإطلاق بأحد الأنفاق، بينما يخاطب أحد العناصر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قائلا إن طائراتهم الاستطلاعية غير مجدية.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن 11 جنديا على الأقل أصيبوا بجراح متفاوتة في حدث أمني بقطاع غزة، دون توضيح طبيعته.

وخلال الأيام الأخيرة، كثفت المقاومة استهدافها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، خاصة في رفح وخان يونس، وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح، كما أعلنت تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية التابعة لهم.