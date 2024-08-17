وزارة الطوارئ الروسية: لا مخاوف من تسونامي بعد زلزال كامشاتكا

أعلنت وزارة حالات الطوارئ الروسية، مساء السبت، أنه لا مخاوف من احتمال حدوث تسونامي بحري بعد الزلزال القوي الذي ضرب منطقة كامشاتكا في أقصى شمال شرقي روسيا.

وقالت أكاديمية العلوم الروسية إن الزلزال كان بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وكان المركز الوطني الأميركي للإنذار من موجات المد البحري أصدر تحذيرا من تشكل تسونامي في سواحل المنطقة، مشيرا إلى أن الهزة كانت بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

ووقع الزلزال حوالي السابعة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي على بُعد نحو 90 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي.

من جهته، ذكر المرصد الأوروبي المتوسطي للزلازل أن هزة بقوة 7.2 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة كامشاتكا النائية.

وقال المرصد إن الهزة وقعت على عمق 51 كيلومترا قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا.