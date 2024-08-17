جيش الاحتلال يقر بمقتل قائد سرية في معارك غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم السبت- بمقتل ضابط برتبة رائد، وهو قائد سرية في كتيبة الإسناد اللوجستي، خلال معارك وسط قطاع غزة.

وأعلن -في بيان مقتضب- مقتل الرائد احتياط يوتام يتسحاق بيليد (34 عاما) من منطقة روش هعين (شمال) مشيرا إلى أنه قائد سرية دعم إداري بالكتيبة 8119 فيلق اللوجستيات، وقُتل في معركة وسط القطاع.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل جندي خلال معارك وسط قطاع غزة.

وإجمالا، بلغ عدد الجنود الإسرائيليين القتلى -منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- 692 بينهم 331 بالمعارك البرية في غزة منذ 27 من ذلك الشهر، وفق الأناضول.

في حين وصل عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى إلى 4 آلاف و327، بينهم ألفان و214 جنديا في المعارك البرية، وفق معطيات هذا الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لقتلاه وجرحاه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تفجير عبوتين مضادتين للأفراد بجيبين لقوات الاحتلال، والاشتباك مع من تبقى من الجنود الإسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وذلك بمحيط الكلية الجامعية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وقالت الكتائب إن مقاتليها "رصدوا هبوط مروحيات للإجلاء بعد تفجير العبوتين، والاشتباك مع جنود العدو هناك".

من جانبها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع الاحتلال بمحاور التقدم شمال خان يونس.

ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي، ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.