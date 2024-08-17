باقري كني: واشنطن شريكة إسرائيل وليست وسيطا لوقف الحرب

دعا القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري كني إلى استخدام جميع الوسائل "لإجبار إسرائيل على وقف جرائمها في غزة"، مشيرا إلى أن بلاده لا تعد الولايات المتحدة وسيطا محايدا في محادثات وقف إطلاق النار.

وقال باقري كني في منشور على منصة إكس إنه تبادل مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -خلال اتصال هاتفي الجمعة- وجهات النظر بشأن مسار محادثات الدوحة لوقف الحرب على غزة.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه "لفت الانتباه إلى محاولات الخداع والاحتيال من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على طاولة المفاوضات".

وأكد باقري كني أن إيران تعد الولايات المتحدة شريكا في توفير أسلحة الحرب لإسرائيل، وأنها لا يمكنها أن تكون وسيطا محايدا في المحادثات، حسب قوله.

🔻القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري في الاتصال من وزير خارجية قطر: – حذرت من عدم التزام "إسرائيل" بتعهداتها في التفاوض

– شددت على استخدام كل الوسائل لإجبار الصهاينة على وقف جرائمهم في غزة.

-الولايات المتحدة شريكة في الجرائم وليست طرفاً ووسيطاً محايداً كونها تزود… pic.twitter.com/eocc50wEH6 — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) August 16, 2024

وعقدت محادثات في الدوحة على مدى يومين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، بدعوة من قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وتمخضت المحادثات عن مقترح أميركي جديد "لسد الفجوات" بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، والدعوة إلى جولة محادثات جديدة في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

ويأتي الحراك السياسي بشأن الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة في ظل استمرار حالة التأهب في إسرائيل ترقبا لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال زيارته طهران والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.