أوامر إخلاء في غزة وغارات الاحتلال تقتل عائلة كاملة

ذكرت مصادر طبية أن 21 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم السبت في غارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بينهم 15 فردا من عائلة شطبت بالكامل من السجل المدني، وتزامن ذلك مع أوامر جديدة من الاحتلال لإخلاء مناطق في القطاع تمهيدا لاستهدافها بعملية عسكرية.

وذكرت المصادر أن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال فجر اليوم منشأة تؤوي نازحين عند مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما تسبب بشطب عائلة كاملة من السجل المدني.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر محلية قولها إن سامي العجلة استشهد في الغارة برفقة أمه وزوجتيه و11 من أبنائه.

💢 مصادر محلية: الشــهيد سامي العجلة الذي استـــشهد مع أمه وزوجتيه و11 فردا من أبنائه بعد قصف الاحتلال (بركس) نزحوا إليه في الزوايدة وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/l0xtSrqSws — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 17, 2024

واستهدفت غارات الاحتلال الإسرائيلي أحياء الزيتون وتل الهوى والشيخ رضوان، وقال مراسل الجزيرة إن 6 فلسطينيين -بينهم طفلان- استشهدوا في غارة استهدفت منزلا غربي النصيرات وسط القطاع.

وكانت مصادر طبية قد أكدت للجزيرة استشهاد 26 فلسطينيا أمس الجمعة جراء الغارات الإسرائيلية على المناطق السكنية في قطاع غزة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصادر في الدفاع المدني أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة حسين في محيط مسجد الفاروق بحي الزيتون في مدينة غزة.

وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع محمود بصل باستشهاد 3 فلسطينيين آخرين في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بحي تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

وقال بصل إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت أيضا شقة سكنية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مصدر طبي أن فلسطينييْن اثنين استشهدا في قصف شنته مسيّرة إسرائيلية على شقة سكنية بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي الوقت نفسه، كثفت قوات الاحتلال قصفها المدفعي على المناطق الشرقية بمدينة دير البلح ومخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث أُجبرت عائلات فلسطينية على النزوح مجددا إثر إنذارات إسرائيلية جديدة.

أوامر إخلاء

من جانب آخر، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مخيم المغازي للاجئين ومناطق أخرى وسط قطاع غزة بإخلاء منازلهم استعدادا لشن عملية عسكرية بـ"شكل فوري".

وبرر متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي الأوامر الجديدة بـ"إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حماس والمنظمات الإرهابية من هذه المناطق"، وفق تعبيره في تغريدة عبر منصة "إكس".

وخلال الأسابيع الأخيرة كثف الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء، خصوصا في مدينتي خان يونس ودير البلح وبمناطق شمالي القطاع.

والثلاثاء الماضي، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجيش الإسرائيلي وضع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 84% من مساحة قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء.

ويواجه أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة معاناة جراء رحلات النزوح المتكررة والممتدة منذ بداية الحرب، إذ يقيم بعضهم في خيام أو مراكز إيواء أو أماكن أخرى مثل عيادات وسجون ومدن ألعاب، وسط ظروف معيشية وإنسانية قاسية يفاقمها انتشار الأمراض والأوبئة ونقص المياه والأدوية.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي منذ أكثر من 10 أشهر، وقد وصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية، إذ استشهد وأصيب وفقد عشرات الآلاف -معظمهم أطفال ونساء- ومحيت عائلات بأكملها من السجل المدني، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.