إسرائيل ترتكب مجازر جديدة وتواصل تهجير المدنيين في غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، في مجازر جديدة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وبالتوازي استمرت قوات الاحتلال في تهجير المدنيين.

فقد أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 34 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي منطقة الزوايدة وسط القطاع، استشهد 17 شخصا من عائلة "العجلة"، بينهم 8 أطفال و4 نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا لجأ إليه نازحون.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد العيان أحمد الغول أن 3 صواريخ إسرائيلية استهدفت المكان فجأة حوالي الساعة الواحدة صباحا، مؤكدا أن كل الضحايا أطفال ونساء.

إصابات إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/qpCaippOvk — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 17, 2024

وفي مخيم النصيرات الذي يقع بدوره وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص، بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في المخيم.

وفي وسط قطاع غزة أيضا، أفاد المراسل باستشهاد 4 وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الحكر جنوبي مدينة دير البلح، كما تعرضت أطراف مخيم البريج لقصف إسرائيلي.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال طابقين في بناية سكنية بمحيط المجمع الإسلامي في حي الصبرة، وفق ما نقلته قناة الأقصى.

وفي جنوب القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة حمد شمال غرب خان يونس.

وفي منطقة خان يونس أيضا، انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا من الشهداء، في حين نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في بلدة القرارة شمال شرق المدينة.

وغير بعيد عن خان يونس، استهدف الطيران الإسرائيلي صالة أمواج غرب مدينة رفح.

5 مجازر

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في اليومين الماضيين استشهد فيها 69 فلسطينيا وأصيب 136 آخرون.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 40 ألفا و74 شهيدا و92 ألفا و537 جريحا.

تهجير المدنيين

في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن شهود أن آلافا من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة بدؤوا النزوح منه إثر صدور أمر من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة لتنفيذ عملية عسكرية فيها.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي دعا عبر منصة "إكس" إلى إخلاء عدة أحياء في منطقة المغازي وحولها بذريعة أن الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ منها.

وقال أدرعي إن سكان المناطق المشمولة بعمليات الإخلاء عليهم أن يتوجهوا إلى ما يسميها الجيش الإسرائيلي "المنطقة الإنسانية".

وكان جيش الاحتلال أجبر في الأيام القليلة الماضية سكان عدة مناطق في خان يونس على النزوح منها مستخدما الذريعة نفسها.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 170 ألفا من النازحين شملتهم الأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة والتي تضمنت كذلك مناطق أخرى من الجيب خارج المناطق الإنسانية.

وفي وقت سابق شملت عمليات التهجير الإسرائيلية مئات الآلاف في مختلف أنحاء قطاع غزة.