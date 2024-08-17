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استشهاد 16 شخصا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي بغزة

مصادر قالت إن طيران الاحتلال استهدف سكن العائلة بـ 3 صواريخ (الفرنسية)
17/8/2024-|آخر تحديث: 17/8/202410:51 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد 16 شخصا من عائلة واحدة بينهم 9 أطفال و3 نساء، في قصف إسرائيلي فجر اليوم السبت استهدف مستودعا لجأ إليه نازحون، في منطقة الزوايدة وسط غزة، ضمن حرب الاحتلال على القطاع المستمرة لليوم الـ316.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة محمود بصل، أن القصف طال منزلا لعائلة العجلة في حي الزوايدة بوسط القطاع، في حين أكد الشاهد أحمد أبو الغول أن طيران الاحتلال قصف بـ 3 صواريخ العائلة، مشيرا إلى أن الضحايا جلهم أطفال ونساء، وتداول ناشطون صورا وقائمة بأسماء الشهداء.

وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الجيش الإسرائيلي إنه "تلقى معلومات عن مقتل مدنيين في منزل بسبب الضربة" وأنه "يجري تحقيقا".

وزعم جيش الاحتلال أنه "استهدف بنى تحتية إرهابية في وسط قطاع غزة أطلق منها عدد كبير من الصواريخ في الأسابيع الأخيرة في اتجاه إسرائيل وقواتها".

واليوم، أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 34 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في غارات إسرائيلية على وسط وجنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في اليومين الماضيين استشهد فيها 69 فلسطينيا وأصيب 136 آخرون، مما يرفع عدد ضحايا العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40 ألفا و74 شهيدا و92 ألفا و537 جريحا.

وأواخر العام الماضي أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 41 شخصا من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي وسط مدينة غزة.

ونشرت الوزارة حينها قائمة بأسماء 41 شخصا ينتمون إلى عائلة ملكة، استشهدوا جميعا في الضربة التي وقعت فجرا في حي الزيتون بالقطاع.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي