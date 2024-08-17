أوكرانيا تعزز مواقعها في كورسك وروسيا تعلن صد هجمات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم السبت- إن جيش بلاده عزز مواقعه وواصل تقدمه في كورسك الروسية بعد ما يقرب من أسبوعين على توغله، في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها صدت الجيش الأوكراني بالقرب من 3 بلدات في المنطقة.

وأوضح زيلينسكي أن رئيس هيئة الأركان أولكسندر سيرسكي أبلغه بأن القوات الأوكرانية واصلت تقدمها وأسرت أيضا المزيد من العسكريين الروس.

وقال زيلينسكي -في بيان عبر تليغرام- "شكرا لجميع الجنود والقادة الذين يأسرون العسكريين الروس مما يجعل إطلاق سراح جنودنا ومدنيينا المحتجزين لدى روسيا أيسر".

وقال الجيش الأوكراني -في تقريره اليومي- إن قواته أحرزت تقدما ناجحا في كورسك، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق توغله لمسافة 35 كيلومترا.

وأشار رئيس هيئة الأركان إلى أن الاشتباكات مستمرة على طول خط المواجهة بأكمله، وأن الوضع تحت السيطرة بشكل عام.

وقال الرئيس الأوكراني "(كانت هناك) عشرات الهجمات الروسية على مواقعنا يوم أمس. لكن جنودنا يبذلون كل ما في وسعهم لتدمير المحتل وصد الهجمات".

روسيا تصد

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية -السبت- أنها صدت الجيش الأوكراني بالقرب من 3 بلدات في منطقة كورسك.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن الجنود الروس صدوا هجمات أوكرانية في اتجاه مناطق كورينفو وروسكوي وتشيركاسكوي بوريتشنوي.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تليغرام، "للمرة الأولى، تعرضت منطقة كورسك لقصف بقاذفات صواريخ غربية الصنع، من طراز هيمارس الأميركي على الأرجح".

وأضافت زاخاروفا أنه "نتيجة للهجوم على الجسر فوق نهر سيم في منطقة غلوشكوفو، فقد دُمّر الجسر بالكامل، وقُتل متطوعون كانوا يساعدون على إجلاء سكان مدنيين".

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك تدمير الجسر الذي وصفه بالحيوي، وتستخدمه القوات الروسية في نقل إمداداتها.

وفي وقت سابق الجمعة، قال نيكولاي باتروشيف نائب الرئيس الروسي -في مقابلة صحفية- إن أوكرانيا خططت للعملية العسكرية في منطقة كورسك بالتعاون مع الغرب.

وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أميركي كبير قوله إن واشنطن لا تشارك المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا في ما يتعلق بأهداف داخل روسيا.

وأضاف المسؤول الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تريد أن ينظر إليها على أنها تساعد في شن هجوم على الأراضي الروسية.

وتقول أوكرانيا إنها سيطرت على أكثر من 80 تجمعا سكنيا على مساحة تزيد على 1150 كيلومترا مربعا في كورسك منذ 6 أغسطس/آب في أكبر غزو لروسيا منذ الحرب العالمية الثانية.

معارك أخرى

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الوضع على الجبهة الشرقية لأوكرانيا قرب بلدتي بوكروفسك وتوريتسك كان "تحت السيطرة"، وذلك بعدما أفادت روسيا بأنها حققت تقدما كبيرا باتجاههما في الأسابيع الأخيرة.

وقال الجيش الأوكراني إن أنظمة دفاعه الجوي أسقطت جميع المسيّرات التي أطلقتها روسيا خلال الليل والتي بلغ عددها 14 مسيّرة.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية -في بيان على تليغرام- بإسقاط الطائرات المسيّرة، وهي من طراز "شاهد"، فوق 6 مناطق أوكرانية جنوب البلاد ووسطها.