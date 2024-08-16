80 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع بولاية سنار السودانية

قالت مصادر طبية وشهود اليوم الجمعة إن 80 شخصا قتلوا وأصيب عشرات في هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية في ولاية سنار جنوبي شرقي السودان.

وأضافت المصادر لوكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم وقع أمس الخميس في قرية جلنقي.

وقال مصدر طبي للوكالة إن 55 قتيلا وعشرات الجرحى، بينهم عدد من الحالات الحرجة، وصلوا للمستشفى أمس الخميس، مضيفا أن 25 من المصابين توفوا حتى صباح اليوم الجمعة ليرتفع عدد القتلى إلى 80.

وأفاد أحد سكان قرية جلنقي كان يرافق ابنه المصاب إلى المستشفى، بأن مسلحين على متن 3 سيارات مسلحة وصلوا أمس إلى القرية وأرادوا اقتحام منازلها، لكن السكان تصدوا لهم.

وأضاف أن المهاجمين انسحبوا لكنهم عادوا بقوة كبرى على متن أكثر من 10 سيارات، وأطلقوا النار عشوائيا على القرية، مما أدى إلى سقوط قتلى.

وتابع المصدر أن المسلحين أحرقوا منازل، مشيرا إلى أن بعض الجثث ظلت ملقاة في العراء لعدة ساعات.

ومطلع يوليو/تموز الماضي، اتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بقتل 40 مدنيا في هجوم على مناطق بينها قرى جبل موية في سنار، كما اتهمت الحكومة السودانية هذه القوات بارتكاب "مجزرة" قتل فيها 180 شخصا في قرية "ود النورة" بولاية الجزيرة في يونيو/حزيران الماضي.

يشار إلى أن قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء من ولايتي سنار والجزيرة ومناطق أخرى في الخرطوم ودارفور.

ومنذ أبريل/نيسان 2023، أسفرت المعارك بين الدعم السريع والجيش السوداني عن مقتل نحو 15 ألفا ونزوح ما يزيد عن 10 ملايين داخل السودان وخارجه، بحسب الأمم المتحدة، وتشير تقديرات أخرى إلى أن أعداد القتلى أعلى بكثير.