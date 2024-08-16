17 مصابا جراء زلزال ضرب ريف حماة السورية

أصيب 17 شخصا بمدينة سلمية غربي سوريا -اليوم الجمعة- بعد زلزال تباينت التقديرات بشأن قوته من 4.8 إلى 5.2 درجات، وشعر به سكان في أنحاء البلاد وفي لبنان، وهو الثاني خلال أيام.

وأعلن مدير مستشفى سلمية الوطني أسامة ملحم -في تصريح لوسائل إعلام محلية- إصابة 17 شخصا بجروح وحالات هلع جراء هذه الهزة الأرضية التي ضربت بعد ظهر اليوم غرب المدينة الواقعة بريف حماة الشرقي.

وقال المركز الوطني السوري للزلازل إن أجهزة الرصد قدرت الهزة الأرضية بـ4.9 درجات على مقياس ريختر غرب سلمية، مشيرا إلى استمرار تسجيل الهزات الضعيفة إلى متوسطة القدر خلال المرحلة المقبلة.

وكان المركز قد ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 5.2 درجات، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا) أن قوته بلغت 4.8 درجات.

من جهتها، قال إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن زلزالين بقوة 5.2 و4.2 درجات وقعا في مدينة حماة (غربي سوريا) بفارق 3 دقائق شعر بهما سكان ولايتي هاتاي وغازي عنتاب التركيتين.

وفي سياق متصل، أفاد المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، اليوم، بأن زلزالا بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة حماة في سوريا.

وأشار المركز إلى أنه سجل وقوع الزلزال بعد ظهر اليوم، وحدد موقعه في منطقة حماة، وقد شعر بها عدد كبير من المواطنين.

وشعر سكان في أنحاء سوريا ولبنان بالزلزال الذي ذكر مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترات.

وكان زلزال بقوة 4.8 درجات ضرب مدينة حماة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، مما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات، لكن دون سقوط قتلى.

وكانت مناطق شمال وغرب سوريا تعرضت لزلزال كبير في السادس من فبراير/شباط 2022 راح ضحيته آلاف القتلى والجرحى، وأدى لدمار عشرات آلاف المنازل بمدينة حلب وريفها وحماة واللاذقية.