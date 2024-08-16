"مليونية" في صنعاء نصرة للأقصى وغزة

تظاهر عشرات الآلاف، اليوم الجمعة، في العاصمة صنعاء ومدن يمنية أخرى نصرة للمسجد الأقصى وغزة وتأييدا لجماعة الحوثي التي تعهدت بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرا مدينة الحديدة.

وتجمعت حشود كبيرة في ميدان السبعين بصنعاء في إطار مظاهرة كبيرة أطلق عليها مليونية "نصرة للأقصى وغزة. الإسناد مستمر والرد قادم".

وقالت قناة المسيرة إن المتظاهرين احتشدوا في ميدان السبعين استجابة لنداء زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، على الرغم من الأمطار التي شهدتها صنعاء.

الشعب الذي لا يخاف أمريكا ولا إسرائيل ولا بريطانيا لم تحل الأمطار الغزيرة دون تحشده المليوني لمناصرة #غزة في موعد أسبوعي لم ينقطع منذ السابع من أكتوبر..

مليونية "نصرة للأقصى وغزة.. الإسناد مستمر والرد قادم"#ميدان_السبعين #صنعاء #الرد_آت #قرار_الرد_حاسم #لستم_وحدکم… pic.twitter.com/PnCJQ2FBWi — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 16, 2024

وأضافت القناة أن المتظاهرين رددوا هتافات تندد بالاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة للمسجد الأقصى وباستمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة.

كما ندد المتظاهرون بما اعتبروه تخاذل بعض الدول العربية عن نصرة الفلسطينيين، مرددين هتافات مفادها أن الرد اليمني على الغارات الإسرائيلية الأخيرة آت لا محالة.

ورفع المحتجون في صنعاء صور الراحليْن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله اللبناني، اللذين اغتيلا قبل أسبوعين في طهران وضاحية بيروت الجنوبية تباعا.

وقالت قناة المسيرة إن مظاهرات خرجت في محافظات يمنية أخرى بينها صعدة وحجة وريمة والحديدة وإب وذمار والضالع والبيضاء.

https://x.com/AJArabic/status/1824448527558217933

كما تظاهر الآلاف عقب صلاة الجمعة في مدينة تعز تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وندد المشاركون في المظاهرة بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعوا المجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.