مئات الوفيات وآلاف المصابين جراء تفشي الكوليرا في السودان

قالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس -اليوم الجمعة- إن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية في السودان فاقمت انتشار العديد من الأمراض من بينها الكوليرا التي حصدت أرواح مئات الأشخاص.

وأكدت هاريس، في تصريحات أدلت بها لصحفيين، أنه تم الإبلاغ عن 11327 حالة إصابة بالكوليرا في السودان، كما تم الإبلاغ عن وفاة 316 شخصا بسببها.

وقالت المسؤولة في المنظمة الأممية إن الإصابات بحمى الضنك والتهاب السحايا ارتفعت في السودان أيضا.

وأوضحت أن توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن أعداد المصابين بهذه الأمراض قد تكون أكثر مما يبلغ عنه.

ويعيش السودانيون أوضاعا صعبة تحت وطأة الحرب، وشحّ المساعدات، وانعدام أساسيات الحياة من غذاء ودواء، إذ يقول المراقبون الدوليون إن نصف سكان السودان -البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة- يواجهون انعدام الأمن الغذائي.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل، وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.