قصف أميركي يستهدف الحوثيين ومظاهرات مناصرة لغزة بالحديدة وتعز

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها دمرت منذ أمس محطة تحكم أرضية تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في منطقة خاضعة لسيطرتهم داخل اليمن، في حين خرجت مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مدينتي الحديدة وتعز.

وأضافت سنتكوم أن المحطة مثلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، حسب قولها.

وأشارت إلى أن تدمير المحطة جاء من أجل حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا، وفق تعبيرها.

وكان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي قال أمس الخميس إن الرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة غربي اليمن قادم حتما.

— U.S. Central Command (@CENTCOM) August 16, 2024