قصف أميركي يستهدف الحوثيين ومظاهرات مناصرة لغزة بالحديدة وتعز

قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها دمرت منذ أمس محطة تحكم أرضية تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في منطقة خاضعة لسيطرتهم داخل اليمن، في حين خرجت مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مدينتي الحديدة وتعز.

وأضافت سنتكوم أن المحطة مثلت تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، حسب قولها.

وأشارت إلى أن تدمير المحطة جاء من أجل حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا، وفق تعبيرها.

وكان زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي قال أمس الخميس إن الرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ميناء الحديدة غربي اليمن قادم حتما.

August 15 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed one Iranian-backed Houthi ground control station in a Houthi-controlled area of Yemen. It was determined this ground control station presented a clear and… pic.twitter.com/rEswsTplAY — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 16, 2024

مظاهرات مناصرة

في غضون ذلك، تشهد محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن مظاهرات حاشدة دعا إليها الحوثي.

وتأتي هذه المظاهرات التي تقُام في نحو 37 ساحة تحت شعار "نصرة للأقصى وغزة.. الإسناد مستمر والرد قادم".

ورفع المتظاهرون لافتات تندد باستمرار جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وتدعو للرد على العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة.

وفي تعز (جنوب غرب)، جدد أهالي المدينة تنديدهم واستنكارهم استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، وما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة جماعية بحق المواطنين العزل.

وطالب المحتجون -في وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة- بسرعة إيقاف نزيف الدم، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ورفع المحتجون أعلام دولة فلسطين والأعلام اليمنية، وهتفوا تضامنا مع فلسطين، وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما دعوا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتدخل وإيقاف الحرب وتقديم المساعدات للشعب المحاصر في غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.

استهداف ومطالب

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب تشنها إسرائيل -بدعم أميركي واسع- على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.