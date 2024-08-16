عشرات الشهداء والجرحى بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة بغزة

استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين توقع مسؤول حكومي أن يرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 50 ألفا.

ففي خان يونس جنوبي القطاع، استشهد 20 فلسطينيا على الأقل جراء غارات ضربت عددا من المنازل في غزة خلال الساعات الماضية.

وفي رفح جنوبا أيضا، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخر في قصف إسرائيلي طال منطقة الشاكوش غربي المدينة.

كما أفاد المراسل باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات.

وكان المراسل أفاد باستشهاد شخص وإصابة 5 آخرين، حالة بعضهم خطرة نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة أرض المفتي بالمخيم.

وقال مراسل الجزيرة إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية قرب مسجد التوبة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف لتجمع للمواطنين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، وفقا لمصدر طبي.

وفي مخيم البريج، نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت منازل فلسطينيين شرقي المخيم.

وأفاد الشهود بأن مدينة رفح شهدت استمرار الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية، حيث قام بنسف مزيد من المربعات السكنية في حي تل السلطان غربي المدينة، وسمعت أصوات الانفجارات من مناطق بعيدة وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.

تغطية صحفية| "نجوا من الموت بأعجوبة" .. نجاة عائلة فلسطينية من قصف الاحتلال خلال نزوحهم في قطاع غزة pic.twitter.com/suaUTFb8vg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 16, 2024

حصيلة الشهداء

وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت وزارة الصحة بأن عدد الشهداء تجاوز 40 ألفا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، في حين بلغ عدد الجرحى 92 ألفا و400 جريح، ولا يزال آلاف آخرون تحت الأنقاض.

وأوضحت وزارة الصحة أن 33% من إجمالي الشهداء أطفال، بينما بلغت نسبة كبار السن حوالي 90%، ووصلت نسبة الشهيدات من النساء إلى نحو 18%.

وقال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا تحت أنقاض البنايات المدمرة في غزة.

وتوقع، في مداخلة مع الجزيرة، أن يرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 50 ألفا. وأضاف أن أغلب الجرحى لا يتلقون العلاج بانتظام، بعد أن دمر الاحتلال معظم مرافق المنظومة الصحية في القطاع.

معارك ميدانية

وفي آخر تطورات المعارك الميدانية، بثت كتائب القسام مشاهد لاستهداف منزل بطائرة انتحارية تحصن به جنود الاحتلال في شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها في شمال شرق خان يونس جنوبي القطاع استهدفوا تجمعا لآليات الاحتلال وجنوده بقذائف هاون من العيار الثقيل، في محيط مدرسة المعري وحي السميري. وقالت إن مقاتليها رصدوا هبوط مروحية، مع إطلاق كثيف لقذائف مدفعية، في المكان المستهدف لإجلاء المصابين، كما بثت صورا قالت إنها لاستهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "آر بي جِي".

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.