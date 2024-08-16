شاهد.. القسام تهاجم قوة إسرائيلية متحصنة بطائرة انقضاضية

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الجمعة مشاهد من استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتعود المشاهد إلى أمس الخميس، وتمت بواسطة طائرة انقضاضية انتحارية كانت مزودة بكاميرا قبل ضربها المبنى المستهدف، وفق الفيديو.

وقبل العملية، قال أحد عناصر القسام الميدانيين: "إن شاء الله هذه الطائرة الانقضاضية ستحمل لهم الموت الزؤام بعون الله وتوفيقه".

وكانت القسام قد نشرت سابقا مشاهد لإطلاق طائرات مسيّرة انقضاضية من طراز "الزواري" باتجاه تجمعات لقوات إسرائيلية على الحدود مع القطاع وفي داخل منطقة الغلاف.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.