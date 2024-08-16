زلزال بقوة 5.1 يهز سوريا

قال مرصد الزلازل الأردني إنه تم رصد زلزال بقوة 5.1 على مقياس ريختر في شمال سوريا.

من جهتها قال إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" إن زلزالين بقوة 5.2 و4.2 درجات وقعا في مدينة حماة السورية بفارق 3 دقائق شعر بهما سكان ولايتي هاتاي وغازي عنتاب التركيتين.

وبدوره أكد مركز أبحاث علوم الأرض الألماني (جي إف زد) أن زلزالا بقوة 4.8 درجات هز منطقة الحدود الأردنية السورية اليوم الجمعة.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وعدل المركز تقديره للزلزال من 5.2 درجات في وقت سابق.

وقال المركز الوطني للزلازل في سوريا إن سكان مدينة "سلمية" في غرب البلاد شعروا بالهزة الأرضية، وذلك قرب المكان الذي ضربه زلزال بقوة 4.8 درجات في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، وهذا ما أثار حالة من الذعر مع إصابة العشرات لكن بدون سقوط قتلى.