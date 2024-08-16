تكريم رئيس جهاز أمن الدولة القطري في أميركا

منح مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبد الله بن محمد الخليفي وسام "جورج تينيت" تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون بين قطر والولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي الذي أورد الخبر نقلا عن مصدرين وصفهما بأنهما مطلعان على الموضوع، فإن التكريم يأتي تقديرا لجهود رئيس جهاز أمن الدولة القطري في تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

"سي آي إيه" تمنح رئيس جهاز أمن الدولة القطري وساما رفيعا تقديرًا لدوره في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والعمل المشترك والاستثنائي بين الولايات المتحدة وقطر pic.twitter.com/buQfc3NV7x — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 15, 2024

كما نقل الموقع عن مصدر آخر قوله إن منح الوسام الرفيع جاء تقديرًا لدور الخليفي في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والعمل المشترك والاستثنائي بين الولايات المتحدة وقطر.

وأشار "أكسيوس" إلى أن التكريم جرى خلال حفل أقيم في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع.