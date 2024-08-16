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تكريم رئيس جهاز أمن الدولة القطري في أميركا

مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) بيل بيرنز و رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبد الله بن محمد الخليفي مواقع التواصل - وكالات
منح الوسام الرفيع للخليفي (يمين) جاء تقديرًا لدوره في تعزيز التعاون بين البلدين (وكالات)
16/8/2024

منح مدير وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز رئيس جهاز أمن الدولة القطري عبد الله بن محمد الخليفي وسام "جورج تينيت" تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون بين قطر والولايات المتحدة.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي الذي أورد الخبر نقلا عن مصدرين وصفهما بأنهما مطلعان على الموضوع، فإن التكريم يأتي تقديرا لجهود رئيس جهاز أمن الدولة القطري في تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

كما نقل الموقع عن مصدر آخر قوله إن منح الوسام الرفيع جاء تقديرًا لدور الخليفي في الحفاظ على الأمن الوطني والإقليمي والعمل المشترك والاستثنائي بين الولايات المتحدة وقطر.

وأشار "أكسيوس" إلى أن التكريم جرى خلال حفل أقيم في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر : أكسيوس + الجزيرة