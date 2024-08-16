قال مراسل الجزيرة إن الجولة الحالية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، التي انعقدت خلال اليومين الأخيرين في العاصمة القطرية الدوحة، قد انتهت.

وقال بيان مشترك لقطر وأميركا ومصر، في ختام مفاوضات الدوحة، إن المحادثات التي جرت على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة "كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وكشف بيان الوسطاء أن الولايات المتحدة الأميركية بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر قدمت اليوم الجمعة لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات بينهما ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن يوم 31 مايو/أيار الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وأن هذا الاقتراح يبنى على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

وقال بيّن الوسطاء أن الفرق الفنية ستواصل العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين.

وأضاف "سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم".

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/moTgDHXJWb — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) August 16, 2024

وأشار البيان المشترك إلى أنه وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي "لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيدا من التأخير. لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

وأكد البيان أن الطريق الآن "أصبح ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

وفي أول ردود الفعل، قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة إن "ما أبلغنا به عن نتائج اجتماعات الدوحة لا يتضمن الالتزام بما اتفق عليه في 2 يوليو"/تموز الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تسعى مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة يحول دون حرب واسعة.

وأضاف نبذل جهدا مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة عاجلة لا بد أن تفضي لوقف إطلاق النار.

بلينكن في إسرائيل

وفي السياق، قال مراسل موقع أكسيوس اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد.

وذكر المراسل أن بلينكن سيجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين القادم، وأنه ربما يزور القاهرة والدوحة.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعود من الدوحة إلى تل أبيب مساء اليوم بعد اختتام جولة المفاوضات التي شهدتها الدوحة يومي الخميس والجمعة.

وبدورها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن هناك فجوات لأن المقترح الأميركي لم يتطرق لمحوري نتساريم وفيلادلفيا (محور صلاح الدين).

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أوفد فريق التفاوض بكامل هيئته مع التمسك بشرطين، وهما بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وتفتيش النازحين لدى عودتهم إلى شمال قطاع غزة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

ويضم الوفد الإسرائيلي رئيس الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، ومسؤول ملف الرهائن في الجيش اللواء احتياط نيتسان ألون، وأوفير بيلك مستشار رئيس الوزراء.

وتأتي اجتماعات الدوحة في ظل استمرار حالة التأهب في إسرائيل ترقبا لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.