القضاء الكندي يمهل طلاب فانكوفر 3 أيام لفض اعتصام داعم لفلسطين

أمهلت المحكمة العليا في كندا المتظاهرين 3 أيام لفض اعتصامهم الذي أقيم في حرم جامعة فانكوفر أيلاند بولاية كولومبيا البريطانية؛ احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.

وبحسب قناة "سي بي سي نيوز" الإخبارية الخميس، حكم قاضي المحكمة العليا مايكل ستيفنز بوجوب إخلاء الطلاب المنطقة التي يعتصمون بها في غضون 3 أيام، بدلا من طردهم من الحرم الجامعي.

بالمقابل، أعربت جمعية الحريات المدنية (BCCLA) في الولاية، عن عدم رضاها عن القرار.

وأكد محامي الجمعية جا غرانت، في بيان عقب قرار المحكمة، "ضرورة حماية حرية التعبير ما لم يكن هناك سبب غير قانوني".

وذكر غرانت أن "المحكمة أضاعت فرصة حاسمة لمواءمة القانون مع الحقوق والقيم".

ويواصل حوالي 35 طالبا تضامنهم مع فلسطين من خلال اعتصامهم في حرم جامعة فانكوفر أيلاند، منذ أكثر من 100 يوم.

ويطالب المعتصمون بالاعتراف بـ "الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين" والكشف عن الشركات "المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان".

وشهدت الجامعات الكندية احتجاجات متتالية منذ الهجمات التي شنتها إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أميركي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.