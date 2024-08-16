الخارجية القطرية: اجتماع الوسطاء بالدوحة لإنهاء الحرب على غزة مستمر وسيستأنف الجمعة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أنّ اجتماع الوسطاء لإنهاء الحرب على غزة، الذي عقد أمس الخميس في الدوحة، مستمر وسيستأنف اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية في بيان أن جهود الوسطاء في قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية متواصلة.

كما أكد الأنصاري أن الوسطاء عازمون على مواصلة مساعيهم "وصولا إلى وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن ودخول أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأشار المتحدث إلى البيان الصادر في 8 أغسطس/آب الجاري، عن قادة دول الوساطة الثلاث، والداعي لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة، وكذلك للرهائن وعائلاتهم، وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، استنادا إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو/أيار 2024، والتي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2735.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الأميركي إن محادثات الدوحة مستمرة، مؤكدا خلال إجابته على أسئلة صحفيين في البيت الأبيض، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بهذا الشأن، وأضاف بايدن أن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس ممثلة في محادثات الدوحة عبر الوسطاء المصريين والقطريين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن الوسطاء اختتموا يوما بنّاء من المناقشات بشأن غزة في الدوحة وإن المحادثات ستتواصل الجمعة.

من جانبه قال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن بداية المحادثات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار بغزة كانت واعدة.

وقال كيربي إن الجانبين اطلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة، وقدما تغييرات عليه، وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه وليس إطار العمل.

على الجانب الإسرائيلي، نقل موقع والا عن مسؤولين عسكريين كبار قولهم إن محادثات الدوحة هي الفرصة الأخيرة للتوصل الى اتفاق بشأن غزة.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، من تأكيدهم استحالة استعادة الأسرى المحتجزين في غزة بالوسائل العسكرية.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت في الدوحة محادثات توصف بـ"الحاسمة"؛ للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وتجرى هذه المحادثات بعيدا عن وسائل الإعلام استجابة لبيان مشترك صدر عن قادة الولايات المتحدة ومصر وقطر، الأسبوع الماضي. ويشارك فيها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، ورئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع.

بينما أكد القيادي في حماس سهيل الهندي، مساء الثلاثاء، أن حركتهم لن تكون جزءا من هذه المحادثات. وطالبت الحركة وفصائل فلسطينية أخرى، في بيان لاحق، بإلزام تل أبيب بما سبق الاتفاق عليه خلال المحادثات السابقة في يوليو/تموز الماضي، استنادا إلى مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن.