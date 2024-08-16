أمير قطر وبايدن يبحثان جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة

قال الديوان الأميري، اليوم الجمعة، إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جو بايدن بحثا فيه جهود الوساطة لإنهاء الحرب على غزة.

وأوضح الديوان الأميري أنهما ناقشا خلال الاتصال آخر الأوضاع في القطاع والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك بعد أن اختتمت مساء اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة الجولة الجديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في وتبادل الأسرى.

سمو الأمير المفدى يتلقى اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. https://t.co/5CfOAfNlVN — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) August 16, 2024

وفي ختام تلك الجولة من اجتماعات الدوحة، أعلن الوسطاء في بيان قطري مصري أميركي عن تقديم مقترح جديد، وعن جولة أخرى في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث وقف إطلاق النار، وأن محادثات الدوحة "كانت جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

وكشف البيان أن الولايات المتحدة الأميركية بدعم من قطر ومصر قدمت اليوم الجمعة لكلا الطرفين اقتراحا يقلص الفجوات بينهما ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن يوم 31 مايو/أيار الماضي وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وأن هذا الاقتراح يبني على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق.

من جهته، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن أجرى اتصالين منفصلين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن محادثات الدوحة، وأوضح أن الاتصال "تناول التقدم الكبير الذي أحرز في محادثات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس بايدن "إننا لم نصل بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكننا أقرب مما كنا عليه قبل 3 أيام"، في حين قال مستشار اتصالات الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض جون كيربي إن مفاوضات الدوحة خطوة إيجابية لكن هناك الكثير من العمل يجب القيام به.

وأضاف كيربي أن الرئيس بايدن منخرط شخصيا في جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدا "نعتقد أننا قادرون على تحقيق اتفاق لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الإضافية".

وأوضح كيربي أن التوصل إلى اتفاق سيتطلب من الجانبين الاستعداد للعمل معا وتوضيح التفاصيل النهائية المهمة، لافتا إلى أن هناك مزيدا من المحادثات ستجري بين بايدن وزعماء المنطقة في الساعات المقبلة.

ويأتي ذلك، بينما يواصل جيش الاحتلال حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفا عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيّم على القطاع المحاصر.