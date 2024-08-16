أغلبية بإسرائيل تفضل نتنياهو وتعارض إقالة غالانت

خلص استطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أغلبية من الإسرائيليين يفضلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة.

وقال 40% من المستطلعين إن نتنياهو هو المفضل لرئاسة الحكومة مقابل 39% لصالح زعيم تحالف معسكر الدولة والوزير السابق بحكومة الحرب بيني غانتس.

كما عارض 47% من الإسرائيليين إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت مقابل تأييد 27% ذلك.

وأظهر الاستطلاع أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت سيصبح القوة الحزبية الأولى إذا عاد إلى العمل السياسي.

وذهب 57% إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة على التعامل مع هجوم من جبهات متعددة إلا بمساعدة واشنطن.

ومنذ أشهر تتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، خاصة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة المحتجزين الإسرائيليين.