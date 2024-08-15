متظاهرون يغلقون شارعا رئيسيا بتل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل

أفاد مراسل الجزيرة بأن مئات المتظاهرين الإسرائيليين أغلقوا مساء اليوم الخميس شارع بيغن الرئيسي في تل أبيب مطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وقال المراسل إن المتظاهرين انطلقوا في مسيرة نحو وزارة الدفاع للمطالبة بعقد صفقة تبادل.

وتأتي المظاهرة الجديدة بينما انطلقت في الدوحة جولة محادثات سعيا للتوصل لاتفاق يشمل تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة فريق المفاوضات الإسرائيلي ألا يعود من الدوحة دون التوصل لاتفاق.

وقالت الهيئة إن الوقت حان لإطلاق سراح المحتجزين، وأضافت أنه لا عذر لأي طرف في مزيد من التأخير.

وكانت عائلات الأسرى الإسرائيليين اتهمت مرارا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمماطلة في التوصل لاتفاق وعدم الاكتراث لحياة المحتجزين من خلال وضع شروط إضافية.