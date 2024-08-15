عباس أمام برلمان تركيا: قررت التوجه مع القيادة إلى غزة ثم القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه قرر التوجّه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ودعا لتأمين وصولهم إليها، كما دعا زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة لزيارتها.

وقال في كلمة له أمام البرلمان التركي بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع وفي ظل عدم وجود حلول أخرى، أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وسوف أعمل بكل طاقتي، لكي نكون جميعا مع شعبنا لوقف هذا العدوان مهما كلف الأمر".

وذكر عباس أنه سيتوجه بعد قطاع غزة إلى مدينة القدس، مؤكدا أن "هدف إسرائيل الحقيقي من حرب الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس هو اجتثاث الوجود الفلسطيني من أرض وطننا، والتهجير القسري للفلسطينيين من جديد، وهو ما لن يكون أبدا مهما فعلوا، ومهما حاولوا".

وأبدى استغرابه من صمت المجتمع الدولي أمام المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال في مراكز الإيواء، والتي كان منها مجزرة مدرسة التابعين، التي راح ضحيتها أكثر من مئة شهيد.

وشدد على أن "غزة تمثل جزءا أصيلا من الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة، وأنه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة".

وأضاف "شعبنا لن ينكسر ولن يستسلم، وسنعيد بناء غزة، ونضمد جراح شعبنا بسواعد أبنائه، ومساندة أمتينا العربية والإسلامية وأحرار العالم، في ظل دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، مهما طال الزمن، ومهما عظمت التضحيات".

كما أكد في كلمته أن القتلة ومجرمي الحرب لن يفلتوا أبدا من العقاب على ما اقترفوه وما زالوا، من جرائم لن تسقط بالتقادم.