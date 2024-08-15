صحافة روسية: تحطم قاذفة قنابل إستراتيجية في سيبيريا

ذكرت وكالة تاس للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرة قاذفة روسية من طراز "تي يو-22 إم 3" تحطمت في منطقة إيركوتسك بسيبيريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "مقاتلة من طراز "تي يو-22 إم 3″ تحطمت بسبب عطل فني أثناء تحليق روتيني في منطقة إيركوتسك".

وأضافت الوزارة أن أفراد الطاقم قفزوا منها بنجاح وليس هناك خطر على حياتهم، مؤكدة أن الطائرة سقطت وتحطمت في منطقة مهجورة ولم يحدث دمار على الأرض.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت روسيا إحباط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل روسية إستراتيجية، وذلك عقب إعلان أوكرانيا قصف مستودع ذخيرة داخل الأراضي الروسية بطائرات مسيّرة.

وفي حينها، قال المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي إن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية إستراتيجية من طراز "تي يو-22 إم 3" إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إن الاستخبارات الأوكرانية حاولت تجنيد الطيار لصالحها ومنحه مبالغ مالية والجنسية الإيطالية.

ومنذ مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط 3 طائرات عسكرية من طرازات مختلفة في الفترة من أبريل/نيسان وحتى شهر يوليو/تموز الماضي.

وكان الحادث الأكثر دموية، هو سقوط طائرة حربية من طراز (سوخوي 34) في منطقة سكنية جنوب روسيا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا، من بينهم 3 أطفال، وإصابة 19 آخرين.