شهداء في غارات بغزة والقسام تستهدف قوات الاحتلال بطائرة انتحارية

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات جديدة على قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف قوات الاحتلال بطائرة انتحارية.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما تركز القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في خان يونس جنوبي القطاع، حيث استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا.

وأفاد المراسل في وقت سابق باستشهاد 5 فلسطينيين -بينهم 3 أطفال- إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من السكان في منطقة بطن السمين جنوبي مدينة خان يونس.

وقال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلا في منطقة معن ونسف مباني سكنية في بلدة القرارة بخان يونس.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان قولهم إن مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت نيرانها بشكل متكرر باتجاه مواطنين في منطقة حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

كما أطلقت الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرقي حي الزيتون قذائفها المدفعية ونيران رشاشاتها صوب المناطق الجنوبية والشرقية، وفق الشهود.

وأضافوا أن حي الزيتون شهد عمليات نسف إسرائيلية لمبانٍ في المناطق الجنوبية سُمعت أصوات انفجاراتها من مناطق بعيدة.

وأوضح الشهود أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت 8 قذائف باتجاه شاطئ بحر شمال غربي مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

أما في مدينة رفح جنوب القطاع فقال جهاز الدفاع المدني إن طواقمه انتشلت جثمان الشهيد أكرم أحمد أبو رزق من منطقة مصبح، حيث كان قد فُقد قبل أيام.

وحسب شهود عيان، أطلقت طائرات مروحية النار بشكل مكثف على الحي السعودي وتل السلطان غربي مدينة رفح.

وذكر مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في منطقة كيسوفيم بغلاف غزة، ولاحقا أعلنت القناة الـ13 الإسرائيلية سقوط قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب كيسوفيم.

عمليات القسام

من جانب آخر، أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة خان يونس بطائرة انتحارية.

وأكدت القسام استهداف الحشد الرئيسي لقوات الاحتلال في موقع مارس العسكري بصواريخ رجوم قصيرة المدى.

وبثت كتائب القسام مشاهد لاستهدافها قوة للاحتلال داخل المستشفى الإندونيسي في حي السلطان غرب مدينة رفح بقذيفة مضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد.

بدورها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لقوات الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وبثت سرايا القدس صورا قالت إنها لإطلاق عبوات "أبابيل" على مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال شمال مدينة خان يونس.

وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.