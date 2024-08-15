شاهد.. سرايا القدس تستهدف دبابتين بقذائف "آر بي جي" برفح

بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– اليوم الخميس مشاهد من استهداف مقاتليها دبابتين إسرائيليتين جنوبي حي تل السلطان غربي مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة).

وأظهرت المشاهد وجود 3 آليات عسكرية إسرائيلية حيث جرى استهداف دبابتين بقذائف "آر بي جي" (RBG) رغم سماع عيارات نارية رشاشة بشكل مكثف في المكان.

وجاء استهداف إحدى آليات الاحتلال بعد تسلل عناصر السرايا بين المنازل والأزقة، في حين سمع أحدهم يقول "الله اللي (الذي) معنا.. هم أميركا معهم وربنا اللي معنا وربنا اللي بينصرنا".

وختمت السرايا الفيديو بلقطات تظهر قيام جرافة إسرائيلية بسحب إحدى الآليتين العسكريتين المستهدفتين بعد إعطابها وتدميرها.

ويشهد حي تل السلطان برفح ومحيطه عمليات نوعية متزايدة لفصائل المقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام وسرايا القدس -الجناحان العسكريان لحركتي حماس والجهاد الإسلامي- إضافة إلى عمليات مشتركة للفصيلين المقاومين ضد الاحتلال.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبث فصائل المقاومة مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة، ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال بمناطق مختلفة.