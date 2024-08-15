روسيا تهاجم شرق أوكرانيا وتجلي الآلاف من كورسك

كثفت روسيا هجماتها على شرقي أوكرانيا معلنة مقتل نحو 200 جندي أوكراني خلال يوم واحد، في وقت تتواصل فيه عمليات إجلاء آلاف الروس من منطقة كورسك غرب روسيا التي اجتاحتها أوكرانيا معلنة عزمها إقامة منطقة عازلة هناك.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف إن الهجمات الروسية على المواقع الأوكرانية بالقرب من مدينة بوكروفسك، شمال غرب دونيتسك، كانت مكثفة بشكل خاص، حيث تم تسجيل 54 محاولة تقدم من قبل الوحدات الروسية.

كما اندلعت اشتباكات بالقرب من توريتسك، شمال دونيتسك، حيث شنت روسيا ضربات جوية. وتستمر المعارك أيضا في المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف شمال شرق البلاد، حيث شنت روسيا هجوما في وقت سابق من هذا العام.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن قوات روسية هاجمت البنية التحتية لميناء مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا مساء أمس الأربعاء، وهذا أدى إلى إصابة شخصين على الأقل. وأوضح حاكم المنطقة أوليه كيبر أن القوات الروسية استخدمت صاروخا باليستيا.

وتعرضت البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا لهجمات روسية متكررة منذ انسحاب روسيا الصيف الماضي من اتفاق بوساطة الأمم المتحدة كان يضمن شحنا آمنا للحبوب الأوكرانية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء أمس أن قواتها "واصلت تنفيذ عمليات نشطة على المحاور الأساسية للعملية العسكرية الخاصة، وأن خسائر الجيش الأوكراني بلغت نحو 1925 جنديا خلال آخر 24 ساعة".

إجلاء روسي

وحول الأوضاع في منطقة كورسك الروسية، أكد الجيش الروسي أمس أنه صدّ هجمات أوكرانية كانت تهدف إلى تحقيق تقدّم أكبر في عمق منطقة كورسك قرب 5 بلدات، بينها ليفشينكا التي تبعد 35 كيلومترا عن أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها، مدعومة بالطيران والمسيّرات والمدفعية، "أحبطت محاولات مجموعات متنقلة معادية بمركبات مدرعة للدخول في عمق الأراضي الروسية " وألحقت خسائر فادحة بالأوكرانيين".

وقال القائم بأعمال حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف الليلة الماضية إن السلطات في المنطقة قررت إخلاء مقاطعة جلوشكوف من السكان، وسط استمرار تقدم القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية.

وأوضح سميرنوف أن الشرطة و"غيرها من الأجهزة الحكومية تنسق عملية الإجلاء". في حين قال مسؤولون روس إنه تم إجلاء ما يقرب من 200 ألف شخص منذ بدء الهجوم.

تقدم أوكراني

على الجانب الآخر أعلنت أوكرانيا أمس أنها حققت "تقدما جيدا" في كورسك، مؤكدة عزمها إقامة "منطقة عازلة" فيها لحماية نفسها من القصف الروسي، كذلك إقامة "ممرات إنسانية" قالت إنها لإيصال المساعدات للمدنيين الروس.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أمس إن القوات الأوكرانية تعتزم فتح ممرات إنسانية في منطقة كورسك لتسهيل إجلاء المدنيين "سواء في اتجاه روسيا أو في اتجاه أوكرانيا". ونشرت فيريشتشوك الليلة الماضية رقم هاتف ليستخدمه المعنيون.

وتقع منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا مباشرة ويبلغ عدد سكانها حوالي 20 ألفا. وفي السادس من أغسطس/آب الجاري شنت القوات الأوكرانية هجوما كبيرا على المنطقة وباغتت القوات الروسية وشنت أكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتعد عملية التوغل الأوكرانية السريعة في منطقة كورسك الروسية أكبر غارة عبر الحدود تشنها قوات كييف في الحرب التي دامت قرابة عامين ونصف العام، وقد كشفت عن نقاط ضعف روسيا ووجهت ضربة مؤلمة للكرملين.

وقدمت الغارة دفعة معنوية كانت أوكرانيا في أمس الحاجة إليها في وقت تواجه فيه قواتها التي تعاني من نقص في العدد والتسليح هجمات روسية لا هوادة فيها على طول خط المواجهة الذي يمتد لأكثر من ألف كيلومتر.