رغم الاعتراضات.. ريبوار طه يعلن توليه منصب محافظ كركوك

أعلن ريبوار طه عضو الاتحاد الوطني الكردستاني توليه منصب محافظ كركوك، عقب انتخابه للمنصب في اجتماع بمبادرة من حزبه، في ظل مقاطعة التركمان وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وأعضاء عرب في مجلس محافظة كركوك في العراق.

وذكر طه -في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة بكركوك أمس الأربعاء- أنه أدى اليمين الدستورية أمام محكمة في كركوك.

ودعا طه التركمان وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب المقاطعين لانتخابات المحافظة إلى الحوار.

والسبت الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك -5 منهم من حزب الاتحاد الوطني و3 عرب وعضو مسيحي- اجتماعا بفندق الرشيد في بغداد صوّتوا خلاله على انتخاب طه محافظا لكركوك، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيسا للمجلس المكون من 16 مقعدا.

وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.

ويوم 11 يوليو/تموز الماضي، اجتمع مجلس محافظة كركوك للمرة الأولى منذ إجراء الانتخابات قبل 7 أشهر، في ظل استمرار الخلافات السياسية التي أدت إلى عرقلة اختيار محافظ كركوك.

وذكرت الجبهة التركمانية العراقية أن الاجتماع المذكور "غير قانوني" وتقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية العليا لإلغائه.

وسلم الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مرسوما جمهوريا إلى طه بتعيينه محافظا لكركوك رغم اعتراضات التركمان والعرب.