"حكومة الإنقاذ" بإدلب تعلن تخريج أول دفعة من ضباط الشرطة

أعلنت "حكومة الإنقاذ" المعارضة والعاملة في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام شمال غربي سوريا، عن تخريج أول دفعة من ضباط الشرطة والأمن في إدلب.

وقال عميد كلية الشرطة العميد أحمد لطوف للجزيرة نت إن عدد المتخرجين في هذه الدورة من ضباط وضباط صف في الشرطة والأمن وصل إلى 300.

وزارة الداخلية في "حكومة الإنقاذ" العاملة في #إدلب تخرّج الدفعة الأولى من دورة الضباط وصف الضباط في كلية الشرطة#فيديو pic.twitter.com/7TjqILIYco — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) August 15, 2024

وقال إن المشاركين في الدورة تلقوا تدريبات تتعلق بالعلوم الشرطية والعسكرية واللياقة البدنية، إضافة لتدريبات على التعامل مع الجرائم والتحقيقات التي تجري وخطوات كشف ملابسات الجرائم، وعرض لفرقة مختصة في تدريب الكلاب البوليسية للتعامل مع ملف المخدرات والجرائم.

وأضاف أن هذه الدفعة المتخرجة تمثل النواة الأولى لانطلاق مثل هذه الدورات التي ستنعكس بشكل إيجابي في ضبط الأمن والرفع من كفاءة الضباط الذي يديرون أقسام الشرطة، لتوفير الأمن والحماية للمواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وأيضا لتوفير الحماية للممتلكات العامة حسب قوله.