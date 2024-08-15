حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية والاحتلال يعلن اعتراض مُسيرة

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الخميس استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي بقذائف المدفعية، في حين أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه أهداف إسرائيلية في إصبع الجليل.

وقالت مراسلة الجزيرة إن إطلاق الصواريخ تبعه انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء عدد من القرى الحدودية اللبنانية.

وكانت مراسلة الجزيرة أفادت في وقت سابق صباح اليوم بإطلاق صاروخين باتجاه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية برصد 5 قذائف صاروخية أطلقت باتجاه إصبع الجليل، مشيرة إلى أن تلك الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قالت في وقت سابق اليوم إن 10 صواريخ سقطت بمناطق مفتوحة في كريات شمونة بدون تسجيل إصابات.

اعتراض مُسيرة

في المقابل قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن فجر اليوم من اعتراض مسيّرة انقضاضية تجاوزت الحدود من لبنان من جهة الجليل الغربي، ونشر الجيش مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتراض.

في غضون ذلك دوت صافرات الإنذار أكثر من مرة في بلدات إسرائيلية في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عدة قذائف صاروخية سقطت في مناطق مفتوحة بدون وقوع إصابات أو أضرار.

توثيق لحظة سقوط قذائف صاروخية أطلقها حزب الله اللبناني على مستوطنة كريات شمونة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة pic.twitter.com/y5fKEpn1vN — عربي21 (@Arabi21News) August 15, 2024

ورصدت إسرائيل اليوم الخميس، إطلاق 5 صواريخ من لبنان على إصبع الجليل قرب الحدود الشمالية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن بعض الصواريخ سقط في مناطق مفتوحة بدون أضرار أو إصابات.

نعي

وأمس الأربعاء نعى حزب الله اثنين من مقاتليه إثر الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

كما أعلن الحزب مهاجمة 8 مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي تلال كفرشوبا ومزارع شبعا المحتلة.

وقال الحزب إنه قصف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل ردا على الاعتداء على بلدة بليدا.

وأضاف أنه قصف مستوطنة كريات شمونة ردا على استهداف المدنيين في بلدة العباسية، وهاجم بالمسيّرات وقصف بالصواريخ تجمعين لجنود إسرائيليين ‏في شمال مستوطنة أبيريم وفي حرش شتولا.

3 شهداء

من جانب آخر، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 3 أشخاص استشهدوا وأصيب 23 شخصا، 5 منهم في حالة حرجة، وذلك في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في ساحة بلدة مرجعيون، ما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 4.

وأضافت أن استهداف مسيّرة إسرائيلية لدراجة في بلدة العباسية أسفر عن إصابة 17 شخصا.

كما قالت الوزارة إن مقاتلات إسرائيلية قصفت منزلين في بلدتي رب ثلاثين وبليدا، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة اثنين.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 قصفا يوميا، خلّف مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي خلفت حتى الآن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.