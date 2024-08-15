حاخامات أميركا يدعون نتنياهو لإنجاز صفقة التبادل

نشرت عشرات من الشخصيات اليهودية المؤثرة في الولايات المتحدة رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحثونه فيها على "إتمام الصفقة المطروحة على الطاولة وتقديم الإغاثة الضرورية لأولئك الذين يعانون" في إسرائيل و قطاع غزة .

وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية وقّع "على الرسالة حوالي 100 من الحاخامات والمنشدين الدينيين وغيرهم من الشخصيات من المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة نقلا عن الرسالة: "كل يوم يحتجز فيه الرهائن في غزة هو يوم يتلاشى فيه الأمل. حان الوقت لإعادة هذا الأمل إلى الضوء الكامل، وإعادة الرهائن إلى عائلاتهم والشعب اليهودي بأسره من خلال إتمام هذه الصفقة".

ويتزامن نشر الرسالة مع بدء جولة جديدة من المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، في العاصمة القطرية الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل للمحتجزين.

يذكر أن نتنياهو أفشل جميع جولات مفاوضات غزة السابقة، من أجل التوصل إلى صفقة مع حركة حماس تنهي حرب الإبادة على القطاع وتفضي إلى تبادل للأسرى.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.