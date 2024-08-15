الصين تطلق تحقيقا في فساد واسع بدور الجنازات

أعلنت الصين -أمس الأربعاء- فتح تحقيقات واسعة النطاق في قطاع خدمات الجنازات، بعد الكشف عن فساد كبير وانتهاكات تورط فيها مديرون ومسؤولون في هذا القطاع، تضمنت فرض رسوم وفتح قبور بشكل غير قانوني، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.

وجاءت هذه التحقيقات بعد فضيحة تتعلق بتجارة الأعضاء وسرقة آلاف الجثث وبيعها -بعضها من دور الجنازات- تورطت فيها شركة صينية، وكشف عنها تقرير صحفي الأسبوع الماضي أثار موجة من الغضب والضغط لمحاسبة المتورطين.

وأكدت صحيفة "تشاينا ديلي" الحكومية أن التحقيقات تشمل أقاليم متعددة، وتم فيها توجيه اتهامات لموظفي دور الجنازات والهيئات المماثلة بارتكاب انتهاكات عديدة.

وأضافت الصحيفة أن عديدا من المتورطين في هذه الجرائم لهم خبرة طويلة في قطاع الجنائز، وأن التحقيقات منذ بداية هذا العام أسفرت عن اكتشاف عشرات الحالات من الانتهاكات.