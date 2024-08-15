الدويري: قوات الاحتلال تتمركز بعيدا تجنبا للمواجهات من المسافة صفر

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن المقاومة لا يمكنها خوض معارك من المسافة صفر أو إعداد كمائن في الوقت الراهن بسبب إعادة قوات الاحتلال تموضعها في مناطق بعيدة، مؤكدا أن هذا النوع من المعارك ألحق بإسرائيل خسائر لم تتكبدها في كل الحروب السابقة.

وأضاف الدويري -في تحليل للمشهد العسكري في قطاع غزة– أن المقاومة تعتمد على قذائف الهاون وصواريخ رجوم، لأنها لا تخوض معارك مباشرة إلا عند توغل قوات الاحتلال في المناطق السكنية.

وأكد أن المواجهة من المسافة الصفرية تجعل المقاومة أكثر قدرة على استخدام أسلحة مثل قذيفة "الياسين-105" التي دمرت عددا من الآليات لم تدمر خلال كل الحروب السابقة، حسب قوله.

وأعلنت فصائل المقاومة اليوم الخميس عن استهداف مناطق تمركز قوات الاحتلال في منطقتي القرارة والزنة شمال شرق خان يونس بقذائف الهاون. وقالت إنها رصدت وصول مروحية لإجلاء الجرحى والقتلى.

كما قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها أطلقت مسيّرة انقضاضية على قوات الاحتلال شمال شرق خان يونس، واستهدفت قاعدة كيسوفيم وموقع مارس العسكري في منطقة غلاف غزة بصواريخ رجوم.

وفي شأن متصل، قال جيش الاحتلال إنه فجّر عشرات الأنفاق في محور فيلادلفيا على الحدود المصرية وذلك بعد يوم من إعلان القسام تفجير فتحات 3 أنفاق بقوات الاحتلال في المنطقة نفسها.

وقال الدويري إن الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال لا يظهر إن كان النفق يستخدم لأغراض عسكرية أم مدنية وإن عملية التفجير تبدو بقنابل هلامية.