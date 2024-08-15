الحوثي يعلن مهاجمة سفن بـ15 صاروخا ومسيّرة هذا الأسبوع

أعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي، الخميس، تنفيذ عمليات بـ15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيّرة ضد سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وشدد الحوثي -في كلمة متلفزة- على أن عمليات الجماعة مستمرة دعما لـقطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أنه "خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس (دعم غزة) حظي بشرف الشهادة 73 شهيدا و181 مصابا"، دون تفاصيل عن عدد المدنيين والعسكريين.

وأضاف "شعبنا يقدم التضحيات والشهداء في تأكيد على دعم غزة، في الوقت الذي تخاذل فيه أكثر أبناء الأمة عن نصرة فلسطين".

وكشف زعيم الحوثيين إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 10 غارات على اليمن خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح أن 8 من هذه الغارات استهدفت محافظة الحديدة (غرب)، وغارة واحدة على حجة (شمال غرب)، وأخرى على صنعاء (شمال).

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت في بيانين منفصلين الأسبوع الجاري تدمير 3 زوارق ومسيّرتين ومنصة إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب تشنها إسرائيل -بدعم أميركي واسع- على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/كانون الثاني الماضي، أنها باتت تعتبر جميع السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.